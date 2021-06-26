«دلتا» المتحور يتفشى في جنوب إفريقيا

جوهانسبرج - رويترز

أكد علماء في جنوب إفريقيا، السبت، أن السلالة المتحورة «دلتا» المكتشفة في الهند، هي السائدة بين إصابات فيروس كورونا الجديدة في البلاد على ما يبدو.

وقالت مامولوكو كوباي-نجوباني، القائمة بأعمال وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، إن ذروة الموجة الثالثة ستتجاوز على الأرجح ذروة الموجة الثانية التي كانت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتعد جنوب إفريقيا أكثر دول القارة الإفريقية تضرراً؛ من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة المؤكدة بكوفيد-19.

وتواجه البلاد «موجة ثالثة» من العدوى؛ حيث سجلت أكثر من 18 ألف حالة جديدة الجمعة.