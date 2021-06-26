شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحبط تهريب أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين قادمة من لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، إحباط تهريب أكثر من 14 مليون قرص مخدر إمفيتامين قادمة من لبنان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( وس) عن المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، مكنت من إحباط محاولة تهريب 14,400,000 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

وأوضح النجيدي أنه تم القبض على شخص في منطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها, مؤكداً أنه تم إيقاف المقبوض عليه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل للنيابة العامة.