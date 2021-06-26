شكرا لقرائتكم خبر عن مصور يرصد عبور محطة الفضاء الدولية أمام الشمس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقط المصور الفلكي البرتغالي ميجيل كلارو (43 عاماً) أكثر من 20 صورة لمحطة الفضاء الدولية أثناء مرورها أمام الشمس في نصف ثانية فقط على مسافة 271 ميلاً (436,29 كيلومتر) من الأرض وبسرعة تبلغ 16500 ميل في الساعة (7.38 كيلومتر في الثانية).

والتقط كلارو العبور باستخدام كاميرا خاصة مزودة بفلتر «الهيدروجين ألفا» الشمسي، الذي يسلط الضوء على «الكروموسفير» وهو طبقة في الغلاف الجوي للشمس.

وتظهر المحطة الفضائية بلونها الأبيض مائلة إلى الأصفر بسبب وهج الشمس لتشكل ما يشبه «الحزام الذهبي».