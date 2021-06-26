شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواطنين يخصصون11 وقفاً لدعم المشروعات الخيرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر في دبي، إضافة أوقاف جديدة لمشروعات الأوقاف في الإمارة، تنوعت ما بين عقارات ورخص تجارية.

واستقبلت المؤسسة مواطناً من المحسنين، خصص تسعة عقارات لتكون أوقافاً في الإمارة، تتنوع ما بين أوقاف ذرية وخيرية، تجاوزت قيمتها 17 مليون درهم، كما استقبلت المؤسسة محسنَين اثنين أوقفا رخصتين تجاريتين للاستثمار «ش.م.م» كوقفين خيريين.

ورحبت مؤسسة الأوقاف بالواقفين الجدد، وأثنت على مشروعاتهم الوقفية التي ستسهم في دعم مصارف الخير، ومنها مصارف التعليم والصحة والغارمين والأيتام، مشيرة إلى أنها بدأت فوراً في عمليات تسجيل الأوقاف وإدارتها لتعزيز العائد منها بما يسهم في تنميتها وبالتالي تنمية الدعم المقدم للمصارف الخيرية.

وقال علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة إن المجتمع الإماراتي زاخر بالمحسنين الذين يدركون أهمية الوقف ويوقفون عقارات ومشروعات تجارية لخدمة المصارف الخيرية والإنسانية بما يعود بالنفع على الفرد والأسرة والمجتمع.

وأكد المطوع أهمية تعزيز مفهوم الوقف كركن أساسي في المجتمعات الأكثر تطوراً لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراده، مشيراً إلى أهمية الدعم الذي يقدمه أصحاب الأيادي البيضاء لمساندة الفئات المستحقة، والذي يسهم في تمكين المؤسسة من الوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين، وتوفير المساعدات التي يحتاجون إليها.

وسجلت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر في دبي بنهاية العام الماضي الوقف رقم 717 لتتجاوز بذلك قيمة إجمالي أصول الأوقاف المسجلة لديها في الإمارة سبعة مليارات درهم، تعود إلى 442 واقفاً وواقفة سجلوها لدى المؤسسة.