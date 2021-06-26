شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد ينظم زيارة للمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى متحف الحضارة المصرية الجديد بالفسطاط عدد من قيادات حزب الوفد ووفد من لجنة الحزب ببورسعيد برئاسة محمد ناجى، بالتنسيق مع اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد، برئاسة محمد فؤاد، واللجنة النوعية للتجارة والصناعة برئاسة المهندس حمدي قوطة، أول رحلات الوفد المجانية للتعرف على تاريخ مصر وحضارته.

شارك في الزيارة كل من طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، وجمال شحاته سكرتير عام لجنة الوفد في بورسعيد وأمين صندوق مساعد الحزب، ويوسف عزام نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد وعدد من قيادات وشباب ونساء الحزب.

وتأتى الزيارة ضمن سلسلة من الرحلات التي تنظمها اللجنة في بورسعيد وتستهدف أعضاء الحزب ببورسعيد ورموز من المجتمع والشخصيات البورسعيدية للتعرف على التراث والحضارة المصرية،وتضم الرحلة الأولى 100 عضو من أعضاء الحزب وشخصيات بورسعيدية متميز.

زيارة حزب الوفد لمتحف الحضارة

قيادات حزب الوفد يزورون متحف الحضارة بالفسطاط