شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقيقة إصابة جيهان السادات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى أزمة صحية شديدة، خلال الأيام القليلة الماضية أودعت على أثرها بغرفة الرعاية المركزة بأحد المراكز الطبية الكبيرة لتدخل فى رحلة علاج.

وهو ما أثار بعض التساؤلات بشأن مرضها، وهل هو نتيجة إصابة بفيروس كورونا أم إصابة بمرض آخر، وهو ما نفاه محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بتأكيده عدم إصابتها بفيروس كورونا ولكنها تعانى من مشكلات صحية أخرى وقد ذهبت فى رحلة علاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم عادت والآن تمكث فى أحد المراكز الطبية الكبري.

وكشف "السادات"، تطورات الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، واصفا حالتها الصحية بالحرجة، داعيا الشعب المصرى مواصلة الدعاء لله بأن يعجل سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لأم الأبطال السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات.

وأكد "السادات"، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الزيارة ممنوعة تماما عن السيدة جيهان السادات حتى لأقرب الاقربين لها، مضيفا: أبناءها يطمئنون عليها بالنظرة أليها من خلف الزجاج ولا أحد يدخل غرفتها إلا الاطباء المعالجين، وهى مازالت حتى الآن داخل العناية المركزة".