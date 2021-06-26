شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة حول تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تسجيل مصر نمو إيجابى بمعدل 2.8% من الناتج المحلى، وفائض أولى 1.1% وخفض العجز الكلى إلى 7.7% رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على كبرى اقتصادات العالم.

من المتوقع أن تسجل مصر نموا إيجابيا بمعدل 2.8% من الناتج المحلى. يتوقع تحقيق مصر فائض أولى بقيمة 1.1%. خفض العجز الكلى إلى 7.7%. مصر نجحت فى خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات. الدين تراجع من 108% عام 2016/2017 إلى 87.5% بنهاية العام المالى الماضى. إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.17 عام فى يونيو 2020.

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة: