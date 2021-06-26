شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة حول تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تسجيل مصر نمو إيجابى بمعدل 2.8% من الناتج المحلى، وفائض أولى 1.1% وخفض العجز الكلى إلى 7.7% رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على كبرى اقتصادات العالم.
ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة:
- من المتوقع أن تسجل مصر نموا إيجابيا بمعدل 2.8% من الناتج المحلى.
- يتوقع تحقيق مصر فائض أولى بقيمة 1.1%.
- خفض العجز الكلى إلى 7.7%.
- مصر نجحت فى خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات.
- الدين تراجع من 108% عام 2016/2017 إلى 87.5% بنهاية العام المالى الماضى.
- إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.17 عام فى يونيو 2020.