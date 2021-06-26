8 تطورات تكشف حالة تفشي كورونا في العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - فيما آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستحد حول العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع.

1- أكبر حصيلة وفيات يومية في سانت بطرسبرغ

سجّلت مدينة سان بطرسبرغ الروسية التي تستضيف مباريات ضمن بطولة أمم أوروبا 2020، أعلى حصيلة وفيات يومية بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة.وكشفت الأرقام الرسمية أن المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 5,4 مليون نسمة، سجّلت 107 وفيات ناجمة عن الفيروس في الساعات الـ24 الأخيرة. وذكرت وكالات أنباء روسية أنها أعلى حصيلة تسجّل في مدينة روسية منذ ظهور الفيروس.

وسجلت ثاني أكبر مدينة في روسيا 1247 إصابة جديدة السبت مقابل 817 في الأول من يونيو.

2- تعليق الرحلات الجوية من دون حجر صحي بين أستراليا ونيوزيلندا

علقت نيوزيلندا السبت ولثلاثة أيام السماح برحلات جوية من دون حجر صحي مع أستراليا بعد ظهور بؤر عدة لفيروس كورونا في هذا البلد.وقال الوزير المكلف مكافحة كوفيد-19 في نيوزيلندا كريس هيبكينز إن تعليق هذه «الفقاعة الجوية» سيمنح المسؤولين وقتا للنظر في تدابير «لجعلها أكثر أمانا، مثل فحوص قبل مغادرة الرحلات الجوية» بين البلدين.

3- إغلاق تام في سيدني

فرض إغلاق تام في مدينة سيدني الأسترالية وضواحيها لأسبوعين بسبب انتشار المتحورة «دلتا» من فيروس كورونا الأشد عدوى. وتشهد المدينة، البالغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، ارتفاعا كبيرا في الإصابات بفيروس كورونا جراء المتحورة التي ظهرت أولا في الهند.

4- إجراءات حجر في بنجلادش

أعلنت سلطات بنجلادش فرض إجراءات حجر صارمة جدا اعتبارا من الاثنين بعد زيادة «خطيرة ومقلقة» في عدد الإصابات بالمتحورة «دلتا» شديدة العدوى.

وقالت الحكومة، في بيان، إنه سيتم إغلاق كل الإدارات العامة وشركات القطاع الخاص لمدة أسبوع ولن يُسمح إلا بالسفر الطبي. وأضاف البيان «لا أحد يستطيع مغادرة منزله إلا في حالة الطوارئ». كما سيتم نشر الشرطة وحرس الحدود لفرض العزل ويمكن استدعاء الجيش عند الحاجة.

وارتفع عدد الإصابات بشكل حاد منذ منتصف مايو في بنجلادش التي يبلغ عدد سكانها حوالي 170 مليون نسمة. وسجلت السلطات، أمس الجمعة، نحو ستة آلاف إصابة جديدة و108 وفيات في ثاني أكبر حصيلة تسجل في البلاد منذ بداية الوباء.

5- رئيس الحكومة التونسية مصاب والمستشفيات مكتظة

أعلنت إصابة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بكوفيد-19 فيما تم تشديد تدابير مكافحة انتشار الوباء جزئيا في البلاد إثر تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات واكتظاظ في المستشفيات.

6- رفع كامل لحظر التجول في إيطاليا

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، في بيان أمس الجمعة، أنه سيتم رفع حظر التجول الاثنين في «فال داوستا» آخر منطقة في إيطاليا حيث كانت تطبق فيها الإجراءات لمكافحة كورونا. في اليوم نفسه، لن تكون الكمامات إلزامية في الخارج في إيطاليا باستثناء الأماكن المزدحمة.

7- لا قادمين من البرتغال وروسيا إلى ألمانيا

أضافت ألمانيا، الجمعة، البرتغال وروسيا إلى قائمة الدول التي تحظر دخول الوافدين منها اعتبارا من الثلاثاء. ولا يسمح سوى للمواطنين الألمان أو المقيمين الدائمين في ألمانيا بدخول البلاد قادمين من البلدين.

8- المتحورة "دلتا" وراء الإصابات الجديدة في جنوب أفريقيا

قالت حكومة جنوب أفريقيا، اليوم السبت، إن المتحورة «دلتا» هي السبب وراء زيادة الإصابات الجديدة بكوفيد، في الوقت الذي تدرس فيه فرض قيود أكثر صرامة.

فقد سجلت الدولة الأشد تضررا في أفريقيا 18762 إصابة جديدة يوم السبت، وهو أعلى رقم يومي منذ يناير، مما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة مختبريا إلى 1,895,905، أدت منها 59621 إلى الوفاة.