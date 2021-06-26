هجوم بطائرات مسيرة في كردستان العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - استهدف هجوم بثلاث طائرات مسيرة مفخخة، ليل الجمعة، قرية واقعة على أطراف مدينة أربيل في إقليم كردستان في شمال العراق، في منطقة قريبة من القنصلية الأميركية.

وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم بأن طائرتين اصطدمتا بمنزل أحد سكان القرية ما تسبب بأضرار فيه، فيما لم تنفجر المسيَّرة الثالثة.

ونددت القنصلية الأميركية في أربيل في تغريدة بهذا الهجوم، معتبرةً أنه يشكّل "خرقاً واضحاً لسيادة العراق".

ونشر الجهاز صوراً للمسيَّرات.

بالمجمل، استهدف 44 هجوماً المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، منها خمس هجمات بطائرات مسيرة. وتنسب واشنطن بعض تلك الهجمات لفصائل مسلحة عراقية توعدت بتصعيد الهجمات لإرغام القوات الأميركية على الانسحاب من العراق.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.