وزير الداخلية السعودي: نحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 06:06 مساءً - منذ 4 دقائق

أكد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن المملكة العربية السعودية تحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة.

وأضاف وزير الدخلية في تغريدات نشرها على حسابه في تويتر:

“نحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة، ونطور أدواتنا باستمرار لردع العصابات الإجراميّة التي تتطور أساليبها بل وأنواع السموم التي تروجها. ونشترك في الجهود الدولية لتجفيف منابعها والحدّ من مخاطرها.

وقد تعاملت المملكة مع هذه الظاهرة بكل حزم، وواجهتها تشريعياً وقضائياً وأمنياً، وضربت بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن هذا الوطن.

وتحقّقت -بفضل الله- إنجازات أمنيّة في هذا السياق، ولم تكن لتتحقّق لولا دعم قيادتنا -حفظهم الله- ثم التغطية الأمنية الشاملة على امتداد وطننا وحدوده بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة. حمى الله وطننا وشعبه والمقيمين فيه من كل مكروه”.