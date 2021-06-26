سلالة “دلتا كورونا” تجتاح البرتغال.. قفزة كبيرة بالإصابات

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 06:06 مساءً - منذ 6 دقائق

تنشر سلالة “دلتا” من فيروس كورونا بسرعة كبيرة في معظم أنحاء البرتغال، حيث تبذل السلطات جهوداً حثيثة لوقف ارتفاع مقلق في عدد الإصابات.

وكان تقرير، قد أفاد بأن ما يزيد على 70% إصابة كورونا في العاصمة البرتغالية لشبونة هي من السلالة “دلتا” الأشد عدوى.

وقال معهد الصحة الوطني بالبرتغال “ريكاردو جورجي” في تقريره الذي صدر في ساعة متأخرة الجمعة إن السلالة دلتا التي جرى رصدها أول مرة في الهند تمثل 51% من الإصابات في البر الرئيسي للبرتغال، مما يدل على أن هذه السلالة “تنتشر بسرعة” كما حدث في بريطانيا.

وارتفعت الإصابات الجديدة بواقع 1604، الجمعة، وهي أكبر قفزة منذ 19 فبراير/شباط، عندما كانت الدولة التي يزيد عدد سكانها قليلاً على 10 ملايين تفرض إجراءات العزل العام.

وإجمالاً، سجلت البرتغال 871483 إصابة و17081 وفاة منذ بدء الوباء.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن معظم الحالات الجديدة لا تزال في منطقة لشبونة المكتظة بالسكان، فإن منطقة الغرب الجنوبية المشهورة بالشواطئ وملاعب الجولف بها أعلى معدل تكاثر لكوفيد-19، إذ بلغ 1.34.

وتأتي القفزة في الإصابات بعد أن فتحت البرتغال التي تعتمد على السياحة أبوابها للزوار من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في منتصف مايو/أيار.

كما فتحت معظم الشركات أبوابها، ومع بداية موسم الصيف شهدت الشواطئ ازدحاماً.