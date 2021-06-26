شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات الأولى عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال 2020 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

نجحت الإمارات في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقترب من 20 مليار دولار خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا وما رافقها من تأثيرات.



والإنجاز الإماراتي يتضح أكثر إذا ما علمنا أن رقم الاستثمارات يعادل نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها الدول العربية بالكامل في 2020، وفقا للبيانات التي نشرتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).

والأرقام تؤكد أيضا المكانة الراسخة للإمارات كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية، بفضل المناخ الاستثماري المتميز والبيئة الابتكارية الممهدة للنمو المستدام.

والبيانات تأتي بعد أن أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" نجاح الإمارات في تحقيق قفزة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم انخفاض تلك التدفقات عالميا.

ووفق ما أكدته "أونكتاد" في مايو/ ايار الماضي، حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات نمواً بنسبة 44.2% خلال 2020، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات نحو 19.88 مليار دولار.

وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للإمارات لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها.

وشملت هذه الاستثمارات جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فيما ركزت على قطاعات النفط والغاز، حيث أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" صفقات وشراكات استثمارية ضخمة مع عدد من الشركات الأجنبية ساهمت في تحقيق هذا النمو.

كما ركزت الاستثمارات على القطاعات التي تخدم التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة ووسائل النقل فائقة السرعة والواقع الافتراضي المعزز والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة والطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا والزراعة وغيرها.

وحسب بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمبلغ 19.9 مليار دولار.

وعلى مسافة منها، جاءت مصر في المرتبة الثانية بعد نجاحها في جذب 5.9 مليار دولار، ثم السعودية بتدفقات 5.5 مليار دولار.

وفي المركز الرابع، جاءت سلطنة عمان باستثمارات 4.1 مليار دولار وفي المركز الخامس لبنان بمبلغ 3.1 مليار دولار.

وقد استحوذت هذه الدول الخمسة على 95% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدول العربية في 2020.

وقالت المؤسسة التي يقع مقرها في الكويت إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية خالفت التوقعات وارتفعت 2.5% لتبلغ 40.5 مليار دولار عام 2020.

وأوضحت أن هذه الاستثمارات مثلت 6.1% من مجمل التدفقات الواردة الى الدول النامية و4% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 999 مليار دولار خلال نفس السنة.