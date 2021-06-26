البرلمان العربي يدعو لبلورة خطة عمل عربية موحدة لمواجهة المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوروبي

المناطق - وكالات

أكد البرلمان العربي رفضه لقرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم 10 يونيو الجاري بشأن سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة، مُستنكرًا تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي.

وأوضح البرلمان العربي في قراره الصادر بشأن قرار البرلمان الأوروبي -المتعلق بسياسات المغرب تجاه قضية الهجرة- في ختام جلسته الطارئة اليوم أن هذا القرار وما تضمنه من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة يمثل ابتزازًا وتسييسًا مرفوضًا لجهود المغرب في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة، مطالبًا البرلمان الأوروبي بالتخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية وتبني مواقف عملية ومسؤولة تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية.

وأشار البرلمان العربي إلى ضرورة بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوروبي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها، داعيًا الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان البحر المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وجميع البرلمانات الإقليمية، إلى رفض وإدانة هذا القرار الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دوليًا.

‏وشدد البرلمان العربي على ضرورة فتح ملف مدينتي “سبتة و مليلية ” المغربيتين والجزر المغربية المحتلة، لتسوية هذا الوضع الذي يعدّ من مخلفات الحقبة الاستعمارية، مؤكدًا موقفه الثابت والدائم بشأن التضامن مع المغرب وتكليف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات لدعم ومساندة المغرب في الرد على هذا القرار.