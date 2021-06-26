الجزائر.. الرئيس تبون يبدأ مشاورات لتشكيل الحكومة

المناطق -وكالات

قالت الرئاسة الجزائرية: إن الرئيس عبد المجيد تبون بدأ اليوم مشاورات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وبحسب بيان رئاسي فقد استقبل الرئيس تبون اليوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبوالفضل بعجي، ومنسق تكتل النواب المستقلين عبد الوهاب آيت منقلات.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت الخميس الماضي أن الرئيس تبون سيجري مشاورات سياسية مع قادة الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وذلك بعد تقديم رئيس الوزراء عبد العزيز جراد استقالة حكومته.

وأكدت الرئاسة على أن المشاورات ستأتي طبقا لترتيب النتائج المتحصل عليها في انتخابات 12 يونيو الجاري.

يشار إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني احتل المرتبة الأولى بـ98 مقعدا، تلاه تكتل المستقلين بـ 84 مقعدا، وحركة مجتمع السلم بـ65 مقعدا، والتجمع الوطني الديمقراطي بـ 58 مقعدا، وجبهة المستقبل بـ 48 مقعدا، ثم حركة البناء الوطني بـ39 مقعدا.