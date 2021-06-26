روسيا تحذر بريطانيا وأميركا من «المغامرة» فـي البحر الأسود

موسكو ـ رويترز: وجهت روسيا تحذيرا لبريطانيا والولايات المتحدة من “المغامرة” بإرسال سفن حربية إلى البحر الأسود، وقالت إنها ستدافع عن حدودها بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك القوة العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان بثه التلفزيون الحكومي إنه ليس من الحكمة أن تقترب سفن بريطانية وأميركية من ساحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014. وقال المتحدث باسم الوزارة الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف “ندعو (وزارة الدفاع الأميركية) البنتاجون والبحرية البريطانية، اللتين ترسلان سفنهما الحربية إلى البحر الأسود، إلى عدم الدخول في مغامرات عبثية”.

وأضاف أن المدمرة البريطانية دفيندر التي شقت طريقها في المياه قبالة شبه جزيرة القرم يوم الأربعاء “لم تكن أكثر من مجرد هدف” لدفاعات أسطول البحر الأسود.

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