إصابات كورونا ترتفع وتثير القلق في 3 دول

وقالت في حديثها لوكالة "تاس" الروسية: "تضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، بما فيها روسيا. ونسجل حاليا ارتفاعا لعدد الحالات (للإصابات الجديدة بالفيروس) في 3 دول، وهي روسيا وبريطانيا والبرتغال. لسوء الحظ نشهد هنا ازديادا في عدد الإصابات، الأمر الذي يثير قلقا في هذه الدول وأنظمة صحتها وفي منظمة الصحة العالمية، لأننا كنا نأمل بأن يسمح الصيف الجاري لنا بالاستراحة، لكن الوضع هكذا كما نراه".وشددت على أنه يجب على مواطني روسيا أثناء التخطيط لسفراتهم الصيفية الأخذ بعين الاعتبار كل المخاطر في ظروف ظهور السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

وأشارت ممثلة الصحة العالمية إلى أن الوضع الوبائي في العالم يتغير حاليا بسرعة. وأضافت: "إنكم حين تقفون في أي نوع من وسائل النقل قريبا من الآخرين، مثلا إذا كان إلى جانبكم أو أمامكم أو وراءكم على متن الطائرة شخص مصاب بطفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، فهناك احتمال كبير جدا أن تصابون بالعدوى".



وتابعت: "طبعا يعتبر تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا وارتداء أقنعة الوجه والعيش في الظروف الصحية الجيدة، أمرا مهما. وأثناء التخطيط للسفر من المهم متابعة الوضع الوبائي وإعطاء الأفضلية للأماكن التي لن تجدوا أنفسكم فيها وسط الزحام.