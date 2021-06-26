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أكثر من 11 ألف حالة نشطة بكورونا في دولة مجاورة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت، تسجيل 1301 حالة إصابة جديدة بفيروس ، ليصبح الإجمالي 482003 حالات في المملكة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1376 حالة تعاف جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين من كورونا 463004 أشخاص.

وأكدت الصحة تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7760 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11239، والحالات الحرجة 1450 حالة في المملكة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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