انت الان تتابع خبر أكثر من 11 ألف حالة نشطة بكورونا في دولة مجاورة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 482003 حالات في المملكة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1376 حالة تعاف جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين من كورونا 463004 أشخاص.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11239، والحالات الحرجة 1450 حالة في المملكة.
وأكدت الصحة تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7760 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11239، والحالات الحرجة 1450 حالة في المملكة.