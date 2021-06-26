أكثر من 11 ألف حالة نشطة بكورونا في دولة مجاورة

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1376 حالة تعاف جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين من كورونا 463004 أشخاص.

وأكدت الصحة تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7760 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11239، والحالات الحرجة 1450 حالة في المملكة.

