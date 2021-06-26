بيان 'مقلق' من الصحة النيابية: احذروا 'دلتا' وسارعوا لهذه الخطوة

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "جميع الدلائل العلمية تشير الى ان الزيادة في اعداد الاصابات بفيروس كورونا داخل العراق خلال الأيام الأخيرة تعود لدخول البلاد في الموجة الثالثة من الجائحة، خاصة مع ظهور المتغير دلتا الجديدللكورونا والذي يصيب البلدان المتأخرة نسبيا في اعداد المتلقين للقاحات الوباء".وأضاف، أن "دلتا سيحصد ضعف عدد الوفيات التي حصدتها المتغيرات التي سبقته، ولا يمكن ايقافه الا بجرعتي لقاح، بمعنى انك لست بمأمن من الاصابة به اذا كنت غير ملقح"، مؤكداً أنه "لا حماية من الوباء الا بالالتزام بتعليمات الوقاية الصحية واخذ اللقاح".

ورأى الموسوي، أنه "لن يكون المتغير (دلتا) هو الاخير، ولن يتوقف الوباء فجأة او يتحول الى سلالة (لقاحية) كما يشيع البعض، وحده اللقاح هو من سيقف بوجه كل هذا الموت، بدون اللقاح انت (عاري) امام أسوء متغير عرفتة مراكز السيطرة على الأمراض حول العالم".



وختم عضو لجنة الصحة البرلمانية، بالدعوة إلى "اخذ اللقاحات"، مبيناً أن "جميع الاسرة في المستشفيات المخصصة لمرضى كورونا قاربت على الوصول لسعتها القصوى".