مسؤول سوداني يكشف لـ"الخليج 365" المتورطين في مخطط الفوضى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول سوداني عن أسماء قادة نظام الإخوان المعزول المتورطين في مخطط لنشر الفوضى في البلاد.

وأشار المسؤول وهو أحد أعضاء لجنة تفكيك إخوان السودان، إلى أن أبرز هذه القيادات هم: الرئيس المعزول عمر البشير، ونافع علي نافع، وعلي عثمان طه، وعبدالرحيم محمد حسين، وإبراهيم غندور، وكمال عبداللطيف، حيث تم إجهاض المخطط بعد ضبط هواتفهم داخل سجن كوبر.



وأكد المسؤول لـ"الخليج 365"، حيث فضل عدم ذكر اسمه، أن التحريات الجارية أثبتت أيضا مشاركة آدم الفكي، وعثمان كبر، وصلاح دهب، وعبدالباسط حمزة، وأحمد عبدالله النور .

وقال إن التحقيقات الأولية، أشارت إلى تواصل هذه المجموعة مع المحامين المشرفين على محاكمتهم، لطمس الحقائق، فضال عن تواصلهم مع قيادات خارج البلاد، بهدف تنفيذ مخطط للفوضى في الثلاثين من يونيو المقبل.

وكان قد كشف مسؤولان سودانيان، الخميس الماضي، عن أن جماعة الإخوان تخطط لعمل فوضوي كبير ينفذ بذكرى وصول التنظيم للحكم في انقلاب عسكري قبل أكثر من 3 عقود.

ويستهدف المخطط، ضرب حالة الأمن باستخدام الأسلحة النارية وإحداث اضطرابات عامة في البلاد تنفذ بذريعة التظاهر في 30 يونيو/ حزيران الجاري الموافق الأربعاء المقبل.

وقال مقرر لجنة تفكيك الإخوان بالسودان، صلاح مناع، الخميس الماضي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، إن السلطات ضبطت 20 هاتفا محمولا بحوزة الرئيس المعزول عمر البشير وبقية قيادات نظامه داخل حجزهم بسجن كوبر، ويقومون بالتنسيق مع فلول التنظيم بالخارج لإنفاذ هذا المخطط.

وأضاف أن لجنة التفكيك تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة لوأد مخطط جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار مناع إلى ضبط مجموعات عبر تطبيق "واتس آب" للفلول تقوم بمهمة بث الشائعات حول أسعار العملات الأجنبية وقضايا الاقتصاد، بغرض زرع الإحباط في نفوس السودانيين والانقضاض على الثورة، وتنفيذ مخطط الفوضى.

وكشف صلاح عن تجميد حسابات مصرفية لفلول إخوان وتجار عملة يضاربون في السوق السوداء، مؤكدا أن تنظيم الإخوان الإرهابي لن يعود إلى السلطة مجددا.

من جانبه، قال عضو لجنة التفكيك، وجدي صالح، إن جماعة الإخوان تعمل من خلال ثلاث دول مربوطة بمراكز بالداخل، على بث الشائعات حول أسعار العملات وقضايا أخرى، دون تفاصيل أكثر عن البلدان المعنية.