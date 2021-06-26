تعرف على توقعات الطقس غدا الأحد في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.



حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 16:29 والمد الثاني عند 02:21 والجزر الأول عند الساعة 09:18 والجزر الثاني عند الساعة 20:09.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 12:05 الثاني عند الساعة 23:21 والجزر الاول عند الساعة 18:06 والجزر الثاني عند الساعة 05:59.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 30 70 10

دبــي 43 31 60 10

الشارقة 43 28 70 15

عجمان 43 30 75 15

أم القيوين 44 28 75 15

رأس الخيمة 42 29 75 15

الفجيرة 41 31 85 15

العين 44 32 50 10

ليوا 47 27 80 10

الرويس 43 26 80 15

السلع 43 27 80 15

دلما 42 30 85 20

طنب الكبرى 39 29 85 20

طنب الصغرى 39 29 85 20

أبو موسى 39 29 85 20.