السعودية.. وزارة الحج تبدأ إرسال رسائل نصية لـ20% من المسجلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تبدأ وزارة الحج والعمرة في السعودية اليوم السبت بإرسال رسائل نصية للمسجلين عبر المسار الإلكتروني للحصول على تصريح حج، للفئة العمرية بين 41 - 50 عاماً والذين تتجاوز نسبتهم 20 في المائة من إجمالي 558270 مسجلا عبر الموقع الإلكتروني، فيما تستمر هذه العملية تباعاً لإكمالجميع الفئات العمرية وصولاً لمن هم دون 20 عاماً والذين لا تتجاوز نسبتهم 3 في المائة.



وحددت وزارة الحج والعمرة، الساعة 12 من منتصف ليل أمس الجمعة نهاية استكمال الإجراءات للمسجلين من الفئة العمرية 51 إلى 65 عاماً والذين تلقوا رسائل نصية مفادها سرعة إنهاء الإجراءات واختيار الباقة والاطلاع على الشروط والأحكام، ومن ثم سداد قيمة الباقة خلال 10 ساعات التي حددتها الوزارة لاستخراج تصريح الحج بعد استيفاء جميع الشروط.

وبحسب الاشتراطات المعمولة والفترات الزمنية المحددة ضمن المرحلة الثانية في المسار الإلكتروني، بعد مرحلة التسجيل والتي تعتمد على الاختيار للمرشحين، ستلغى حالة الترشيح إلكترونيا للمرشح الذي لم يكمل إجراءاته خلال الساعات المحددة لكل فئة، وسيرشح موقع وزارة الحج إلكترونيا أحد المسجلين مسبقاً ضمن 550 ألف مسجل قبل عملية الترشيح.

ووفقا لصحيفة «الشرق الأوسط» على بنود الاتفاق بين طرفي الحج «الحاج، والمؤسسة» والتي تشمل إصدار بطاقة تعريفية للحاج يوضح فيها بيانات الطرف الأول والطرف الثاني، مع تسليم الحاج إسورة معصم باللون الأخضر تحتوي على بيانات الطرف الأول وعناوينه وأرقام هواتفه بالمشاعر المقدسة، إضافة إلى توفير طبيب وعيادة مصغرة مخصصة للرجال، وطبيبة وعيادة مخصصة للنساء.

وستقوم المؤسسة بتوفير مرشد ديني مرخص من الجهات المختصة، ومرشد لجسر الجمرات يرافقهم خلال فترة التفويج المخصصة في الجداول الزمنية، مع تأمين العمالة اللازمة من المؤسسة، للنظافة والخدمات والحراسات الأمنية في السكن المعد للحاج، على أن يكون الحاج مطلعاً على تفاصيل الباقة التي توضح جميع الخطوات لأداء الفريضة ومواعيد التحرك ومواقع السكن وعناوينها.

ومن أبرز بنود الطرف الثاني والمقصود به الحاج، الالتزام بدفع قيمة الباقة المختارة كاملة، وضرورة الالتزام بمواعيد رمي الجمرات وفق ما سيعلن عنه من الطرف الأول حسب التعليمات الواردة من وزارة الحج والعمرة، كذلك عدم اصطحاب الأطفال، وكل من لم يبرم له عقد للخدمة مع الطرف الأول، مع أهمية المحافظة على ممتلكاته الخاصة والشخصية التي ستكون تحت مسؤولية الحاج.

ويمكن للحاج إلغاء حجزه عن طريق البوابة للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، إلا أنه يترتب على ذلك حسم مالي بحسب سياسة الإلغاء والتي تصل إلى مائة في المائة، إن توافقت عملية الإلغاء في آخر أيام شهر ذي القعدة وتصل إلى 40 في المائة في الـ23 من الشهر نفسه، وذلك لإشغاله مقعداً قبل موسم الحج، وفي حالة ثبوت إصابة الحاج بفيروس كورونا في أي وقت فيحق للحاج استرجاع قيمة الفاتورة المدفوعة، ويحسم منها رسوم التحويل البنكي فقط.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادر مطلعة، قولها إن الجهات المعنية وضعت جميع الخطط والبرامج لتقديم الرعاية للحجاج ومن ذلك آلية التفويج التي ستكون وفق جداول زمنية محددة لكل فوج يراعى فيها الطاقة الاستيعابية لتحقيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، بحيث لا تزيد عمليات الرمي في خلال الساعة الواحدة على 2500 حاج في جسر الجمرات، وسيكون الرمي في أوقات زمنية تراعي أوقات الرمي، والطقس، مع مراعاة الهدف الأساسي المتمثل في تطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وستعتمد الجهات المختصة في حج هذا العام النقل الترددي لنقل الحجاج، والتي ستكون من محطات استقبال الحجاج إلى المشاعر المقدسة، ثم إلى الحرم لأداء طواف القدوم، كذلك عملية التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى مزدلفة، ومن ثم إلى منى أيام التشريق، وكذلك طواف الإفاضة والوداع