شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 1301 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

‏أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة بثتها وكالة الأنباء السعودية، إنه تم أيضا تسجيل 1376 حالة شفاء جديدة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11239 حالة منها 1450 حالة حرجة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 482003 حالات، وحالات التعافي 463004 حالات، وإجمالي الوفيات 7760.