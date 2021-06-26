شكرا لقرائتكم فيروس كورونا وفيات قياسية بمدينة روسية تستضيف مباريات بأمم أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجّلت، السبت، مدينة سان بطرسبرغ الروسية التي تستضيف مباريات ضمن بطولة أمم أوروبا 2020 أعلى حصيلة وفيات جرّاء كوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وفق ما أظهرت بيانات.

وكشفت أرقام رسمية أن المدينة التي تستضيف سبع مباريات ضمن بطولة أمم أوروبا 2020 من بينها مباراة في الدور ربع النهائي، سجّلت 107 وفيات ناجمة عن الفيروس في الساعات الـ24 الأخيرة.

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وذكرت وكالات إعلام روسية أن الحصيلة هي الأعلى التي تسجّل في مدينة روسية منذ ظهور الوباء.