شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكراني يعلن مقتل جندي بقصف نفّذه انفصاليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - أ ف ب

أعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي في شرق البلاد الذي يشهد نزاعاً جرّاء هجوم بقذائف وقنابل تم شنّه من أراض يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا.

ويخوض الجيش الأوكراني نزاعاً مع مقاتلين انفصاليين في منطقتي دونتيسك ولوغانسك منذ عام 2014، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم.

وأعلن الجيش في منشور على فيسبوك أن "انفصاليين أطلقوا النار على جنوده باستخدام قذائف هاون وأسلحة مضادة للدبابات من مكان قريب من دونيتسك"، التي تعد مركزهم الإداري.

وأفاد بيان الجيش الأوكراني أنه "نتيجة القصف، أصيب جندي أوكراني بجرح قاتل نجم عن شظية".

وأضاف أن القوات الأوكرانية ردّت، فيما اتّهم الانفصاليين بالقيام "بانتهاكات يومية تقريباً لوقف إطلاق النار" الذي تم التوصل إليه العام الماضي وبات منهاراً.

وبعد ارتفاع مستوى العنف مطلع العام، حشدت روسيا في نيسان/أبريل 100 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية، ما زاد المخاوف من تصعيد كبير في النزاع.

وسرعان ما أعلنت موسكو سحب جنودها، إلا أن واشنطن وكييف أصرتا على أن الانسحاب كان محدوداً.

وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال جنود وأسلحة لدعم الانفصاليين، وهو أمر تنفيه موسكو.