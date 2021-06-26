شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بثلاث مسيّرات مفخخة على أطراف أربيل بكردستان العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العراق- وكالات

استهدف هجوم بثلاث طائرات مُسيّـرة مفخخة ليل الجمعة إلى السبت قرية واقعة على أطراف أربيل في إقليم كردستان في شمال العراق، في منطقة قريبة من القنصلية الأمريكية، ما تسبب بأضرار في منزل أحد سكان المنطقة، بحسب بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.

ونددت القنصلية الأمريكية في أربيل، في تغريدة، بهذا الهجوم، معتبرة أنه يشكّل «خرقاً واضحاً لسيادة العراق»، فيما لم يصدر أي تأكيد حتى وقت متأخر جداً من سلطات الإقليم بشأن هذا الهجوم.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن المسيّرات الثلاث كانت محمّلة بمواد متفجرة «تي أن تي»؛ حيث انفجرت قنبلتان منهما، إحداهما في بستان في قرية براغ، وأخرى بالقرب من أحد المنازل. ولم يعرف حتى الآن مصدر هذه المُسيّـرات.