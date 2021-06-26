أحدث حصيلة لإصابات "كورونا" في عدد من دول العالم

نيودلهي - رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند السبت تسجيل 48698 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء الفيروس بعد تسجيل 1183 وفاة جديدة.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية السبت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى ثلاثة ملايين و726172 بعد تسجيل 592 إصابة جديدة، وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90746 بعد تسجيل 68 حالة.

أما في الصين، فقالت اللجنة الوطنية للصحة السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى يوم الجمعة صعوداً من 24 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وأنه لا توجد أي وفيات جديدة.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 23 مقارنة مع 20 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91718 حالة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

كما سجلت وزارة الصحة المصرية حتى يوم الجمعة 412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة، وذلك نزولاً من 423 إصابة و35 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 279596 من ضمنهم 208957 حالة تم شفاؤها، و16031 حالة وفاة".

وبالانتقال إلى تايوان، فقد سجلت الجزيرة السبت 78 حالة عدوى محلية جديدة بكوفيد-19 بارتفاع طفيف من 76 حالة سجلتها في اليوم السابق.

وأعلنت روسيا السبت تسجيل 21665 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 منها 8457 في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات بها منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و430753.

وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة الجائحة، إن 619 توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 132683.

وتصدر وكالة الإحصاءات الاتحادية تقريراً منفصلاً، وقالت إن روسيا سجلت نحو 270 ألف وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19 من أبريل/نيسان 2020 إلى أبريل/نيسان 2021.

ولم يكن الحال أفضل في إندونيسيا، حيث أظهرت بيانات وزارة الصحة السبت أن البلاد سجلت 21095 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد في يوم واحد، مما يرفع الإجمالي إلى مليونين و93962 إصابة.

كما أظهرت البيانات وفاة 358 مصاباً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 56729، وإندونيسيا بها أعلى عدد من حالات الإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه في جنوب شرق آسيا.