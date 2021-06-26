شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة هونج كونج تدعو لسن قانون لمواجهة «الأخبار الزائفة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هونج كونج - أ ف ب

طالب القائد الجديد لشرطة هونج كونج ريموند سيو، السبت، بإصدار قانون بشأن «الأخبار الزائفة»، وحمّل الإعلام مسؤولية تراجع الثقة بعناصره في المدينة التي تعاني من استقطاب سياسي.

وألقى سيو باللوم على الإعلام وقال: «أفهم بأن هناك سكاناً لا يزالون معادين لنا. قلت لزملائي في هذا الصدد إن الكثير من هذه العلاقات الممزّقة، والعداء حيال الشرطة، هو نتيجة الأخبار الزائفة».

وأضاف: «لا يوجد تعريف قانوني حتى اللحظة للأخبار الكاذبة، لكننا نرحّب بكل تأكيد بأي تشريعات من شأنها أن تساعدنا على جلب هؤلاء الأشخاص إلى العدالة على اعتبارنا أجهزة إنفاذ القانون».

وجاءت دعوته في وقت تنفّذ السلطات حملة أمنية واسعة ضد المعارضة، وبعد أيام من إجبار صحيفة «أبل ديلي»، على وقف صدورها، بعد تجميد حساباتها بموجب قانون الأمن القومي.

ورقّي ثلاثة عناصر شرطة سابقين، الجمعة، في مناصب حكومية رئيسية، إذ بات وزير الأمن السابق جو لي المسؤول الثاني في المدينة، بينما أعطي منصبه إلى قائد سابق للشرطة.

ودهم 500 شرطي، الخميس، الماضي مقر صحيفة «أبل ديلي»، فيما جمّدت السلطات أصول الشركة بموجب القانون الأمني. وأوقف خمسة من كبار مسؤولي الصحيفة ووجّهت لاثنين منهم اتهامات رسمية بالتواطؤ مع قوى أجنبية. واضطرت الصحيفة إلى التوقف عن الصدور مشيرة إلى قلقها حيال سلامة موظفيها.

وكشفت استطلاعات، بأن الشرطة باتت الجهاز التنظيمي الأقل شعبية في المدينة منذ هزّتها، احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية، وتخللها العنف أحياناً في 2019، والتي اتّهمت الشرطة خلالها بالقسوة.