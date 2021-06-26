شكرا لقرائتكم خبر عن جزء ثالث لـ«أبو العروسة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الكاتب والسيناريست المصري هاني كمال مؤلف مسلسل «أبو العروسة» عن تحضيره للجزء الثالث، حيث نشر عبر «فيسبوك» منشوراً أكد فيه قرب انتهائه من كتابة الجزء الثالث، دون تغيير في فريق عمل الجزأين الأول والثاني، ومن المرجح إضافة بعض الشخصيات، على أن يتم التصوير نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

جدير بالذكر أن مسلسل «أبو العروسة» من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، ومن إخراج كمال منصور، وإنتاج إبراهيم حمودة، وحقق جزآ المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضهما.