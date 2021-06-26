ماكرون: الاتحاد الأوروبي لم يعد يعتبر سياسة الرد بالعقوبات تجاه روسيا فعالة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يعتبر سياسة الرد بالعقوبات إزاء روسيا فعالة، مشيرا مع ذلك إلى ضرورة "ردع تصرفات روسيا".

وقال ماكرون، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "يسرني أننا خرجنا من منطق الرد فيما يخص روسيا. منطقة العقوبات ردا على العدوان لم يعد يعتبر فعالا، ولقد رأينا تأكيدا لذلك".

وأشار ماكرون إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن حتى الآن من دفع روسيا إلى تغيير نهجها، مضيفا: "علينا التركيز على القضايا المتعلقة بسبل ردع مثل هذه السلوك وإحباط مثل هذه العقوبات والرد بطريقة أكثر فعالية والحصول على آفاق أكثر وضوحا".

وتشهد العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي توترا مستمرا على خلفية قضايا عدة على رأسها الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى الحضن الروسي، وكذلك مسألة المعارض المعتقل، أليكسي نافالني، واتهامات التشيك إلى موسكو بشأن الانفجارات في مستودع ذخائر بمدينة فربيتيتسيه عام 2014.