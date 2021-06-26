قتلى وجرحى في حادث طعن بألمانيا..وفيديو يوثق «لحظة المواجهة» وجنسية منفذ الواقعة

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم طعنا فيما أصيب ستة آخرون، على إثر هجوم بمدينة فورتسبورغ، وسط البلد الأوروبي، الجمعة.

وبحسب المصدر، فإن الشرطة الألمانية تمكنت من اعتقال المشتبه فيه بعد إصابته برصاصة في ساقه بينما كان يحاول الإفلات.

وأوردت الشرطة أنها ألقت القبض على مشتبه فيه بعد "عملية كبيرة"، أغلقت فيها بعض قطاعات وسط المدينة، مشيرة إلى أنه صومالي الجنسية ويبلغ من العمر 24 عاما.



وذكرت شرطة منطقة لوار فرانكونيا على موقع تويتر: "ألقينا القبض على مشتبه فيه.. لا مؤشرات على مشتبه به ثان ولا خطر على السكان".

ولم تحدد الشرطة طبيعة الهجوم، وما إذا كان الأمر متعلقا باعتداء إرهابي، على غرار حوادث سابقة في البلاد.

وأظهرت صورة متداولة على موقع تويتر، المشتبه فيه وهو يمسك سكينا بيده، بعدما أقدم على قتل وجرح عدد من الأشخاص.

وبدا عناصر الشرطة الألمانية وهم يطوقون المشتبه فيه، في محاولة للسيطرة عليه، قبل أن يلجؤوا إلى إطلاق النار.

أفادت الشرطة المحلية الألمانية، عبر تويتر، مساء أمس الجمعة، بسقوط عدد من 3 قتلى و6 جرحى في اعتداء حادث طعن مدينة فيرتسبورغ الألمانية.

وأعلنت اعتقال المهاجم، الذي تبيّن من التحقيقات أنه صومالي الجنسية. كما أكدت ا أنه لا وجود لخطر يهدد السكان، إلا أنها لم تدل بأية تفاصيل عن دوافعه. حسبما نشر موقع "العربية".

نار على ساقه

وكانت صحيفة "بيلد" المحلية ذكرت في وقت سابق أن رجلا هاجم مشاة في فيرتسبورغ الواقعة في ولاية بافاريا، موقعا 3 قتلى.

كما أضافت أنه تمت السيطرة عليه لاحقا بعدما أطلقت الشرطة النار على ساقيه.

اهتمام كبير

بدورها، أفادت مراسلة العربية بإغلاق بعض الشوارع في مدينة فورتسبورغ بعد حادث الطعن، مشيرة إلى أن هناك اهتمام إعلامي كبير في ألمانيا بالاعتداء ومستجداته.

إلى ذلك، أوضحت أن تلك المدينة، التي يقطنها نحو 130 ألف نسمة، وتقع إلى الجنوب الشرقي من فرانكفورت، شهدت حوادث مماثلة قبل سنوات.

يشار إلى أن لقطات مصورة كانت انتشرت سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت شابا يمسك بسكين، فيما يحاول رجال التصدي له باستخدام الكراسي لحين وصول الشرطة. كما أظهر تسجيل مصور آخر بقع دماء على الأرض.