مدير خزان "الروصيرص" السوداني: إثيوبيا لم تبدأ الملء الثاني لسد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد مدير خزان سد "الروصيرص" السوداني، المهندس حامد محمد علي، أن إثيوبيا لم تبدأ حتى الآن في الملء الثاني لسد النهضة.

وبرهن على ذلك بأن محطة "الديم" الواقعة على الحدود السودانية- الإثيوبية، وتبعد حوالى 100 كيلومتر من "الروصيرص"، لم ترصد أي انخفاض في منسوب الإيراد اليومي الوارد من الهضبة الإثيوبية إلى السودان حتى الآن، ما يشير إلى عدم البدء في الملء الثاني للسد الإثيوبي.

وأضاف في تصريحات إعلامية، السبت، أن الوضع لازال مستقرًا حتى الآن، ولم تُرصد أية مؤشرات تؤكد بدء إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة، لاسيما أن محطة الديم، لم ترصد أي انخفاض في المناسيب.

وأوضح مدير خزان سد الروصيرص، أن الوارد اليومي من إيراد النيل الأزرق في الوقت الحالي يسجل يوميًا حوالي 70 مليون متر مكعب.

وذكر أن إثيوبيا فرّغت كميات من المياه من سد النهضة قُدرت بـ600 مليون متر مكعب في أبريل الماضي، وذلك خلال استكمال أعمال تعلية الممر الأوسط الذى سيتم من خلاله تمرير المياه من السد، ما أدى إلى زيادة منسوب المياه في بحيرة "الروصيرص" خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن بحيرة السد في الوقت الراهن تحتوى على مليار و300 مليون متر مكعب، ويجري العمل على تفريغ الـ300 مليون متر مكعب (الكمية الزائدة) في إطار الإجراءات الاحترازية التي وضعت من قبل وزارة الري السودانية، والوصول إلى منسوب مليار متر مكعب فقط في البحيرة تحسبًا للملء الثاني المزمع في بداية يوليو المقبل.