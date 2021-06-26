رئيس تطوير العشوائيات: 1105 أسواق عشوائية بالمحافظات.. و44 مليار جنيه لإنشاء بدائلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أعداد الأسواق العشوائية التي يجري وسيتم إزالتها بالكامل لإنشاء أسواق حضارية بديلة لها.

وقال صديق، لمصراوي، في حوار ينشر لاحقا، إنه يوجد على مستوى الدولة 1105 أسواق عشوائية تشمل 306 آلاف وحدة نشاط، ولها تصنيفات زمنية وتصنيفات استخدام، هل هي أسواق يومية أم أسبوعية أم سنوية، وهل هي أنشطة حرفية أو مهنية أم غذائية أم مختلطة.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: القاهرة بها 134 سوقا عشوائيا، والإسكندرية 83، والجيزة 84، والشرقية 55، وسوهاج 72 والمنيا 69 وغيرها من المحافظات.

وأضاف: هذه الأسواق سيتم إزالتها بشكل كامل من أجل إنشاء أسواق حضارية متميزة بدلا منها مع مراعاة القرب الواضح من مكان السوق الأصلي، وتكلفة تطويرها ستكون في حدود 44 مليار جنيه وفقا لأسعار اليوم.