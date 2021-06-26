مدينة تسجل أعلى وفيات يومية بكورونا في روسيا منذ بدء الجائحة

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سجّلت مدينة سان بطرسبرغ الروسية، التي تستضيف مباريات ضمن بطولة أمم أوروبا 2020 لكرة القدم، اليوم السبت، أعلى حصيلة وفيات يومية بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة.

وكشفت الأرقام الرسمية أن المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 5,4 ملايين نسمة، سجّلت 107 وفيات ناجمة عن الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وذكرت وكالات أنباء روسية أنها أعلى حصيلة تسجّل في مدينة روسية منذ ظهور الفيروس.

تستضيف سان بطرسبرغ سبعًا من مباريات بطولة أمم أوروبا 2020. وقد جرت ست منها وهي تستعد لاستضافة آخر مباراة في الدور ربع النهائي الجمعة المقبل.

ومنعت السلطات المحلية، خلال الأسبوع الجاري، بيع المواد الغذائية في مناطق المشجعين وأمرت بإغلاق قاعات الطعام في مراكز التسوق.

وسجلت ثاني أكبر مدينة في روسيا 1247 إصابة جديدة اليوم السبت مقابل 817 في الأول من يونيو الجاري.

وسجلت روسيا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ منتصف يونيو بعد تفشي المتحورة "دلتا" شديدة العدوى والتي رصدت أولا في الهند.

وأعلنت السلطات الروسية أن 21 ألفا و665 إصابة جديدة سجلت في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت، في أكبر حصيلة يومية منذ يناير.

وإلى جانب سان بطرسبرغ، تبدو موسكو ومنطقتها الأكثر تضررا منذ أسابيع.

وحصيلة الوفيات اليومية على مستوى البلاد السبت التي بلغت 619، هي الأعلى منذ ديسمبر بينما ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ بداية الوباء إلى 132 ألفا و683 وفاة، حسب الأرقام الرسمية.