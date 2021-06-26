سلالة «دلتا» تزرع الرعب في العديد من دول العالم

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أعلنت العديد من دول العالم أن السلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا المستجد باتت تنتشر بسرعة، ما أدى إلى اتخاذ تلك الدول إجراءات وقيوداً لوقف تفشي الوباء.

في القارة الأوروبية، أفاد تقرير بأن ما يزيد على 70 بالمئة من حالات الإصابة بالفيروس في منطقة العاصمة البرتغالية لشبونة هي من السلالة «دلتا» الأشد عدوى والتي تنتشر بسرعة إلى أنحاء أخرى من البلاد، حيث تبذل السلطات جهوداً حثيثة لوقف ارتفاع مقلق في عدد الإصابات.

وقال معهد الصحة الوطني، ريكاردو جورجي، في تقريره الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة: إن السلالة «دلتا»، التي جرى رصدها أول مرة في الهند، تمثل 51 بالمئة من الإصابات في البر الرئيسي للبرتغال، مما يدل على أن هذه السلالة «تنتشر بسرعة» كما حدث في بريطانيا.

كانت المملكة المتحدة وروسيا قد أعلنتا ارتفاع عدد الإصابات بالسلالة «دلتا»، ما أدى إلى تأجيل رفع قيود كورونا في بريطانيا وفرض قيود جديدة في روسيا، خاصة العاصمة موسكو.

وفي أستراليا، أعادت السلطات، اليوم السبت، فرض الإغلاق التام في كل أرجاء مدينة سيدني التي تواجه ارتفاعاً في الإصابات بفيروس كورونا جراء المتحورة «دلتا».

وأعلنت إسرائيل، أمس الجمعة، قيوداً جديدة أمام ارتفاع حالات الإصابة بهذه السلالة.

وفي القارة الأفريقية، قال علماء في جنوب أفريقيا خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن سلالة «دلتا» هي السائدة بين إصابات فيروس كورونا الجديدة في البلاد.وجنوب أفريقيا هي أكثر دول القارة الأفريقية تضرراً؛ من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة المؤكدة بكوفيد-19.

وتواجه البلاد «موجة ثالثة» من العدوى، حيث سجلت أكثر من 18 ألف حالة جديدة أمس الجمعة.

وقالت مامولوكو كوباي-نجوباني القائمة بأعمال وزير الصحة خلال المؤتمر: إن ذروة الموجة الثالثة ستتجاوز على الأرجح ذروة الموجة الثانية التي كانت في يناير الماضي.

وفي آسيا، أعلنت سلطات بنجلادش أنها ستفرض إجراءات حجر صارمة جداً اعتباراً من الاثنين بعد زيادة «خطيرة ومقلقة» في عدد الإصابات بالمتحورة «دلتا» شديدة العدوى.

وقالت الحكومة، في بيان، إنه سيتم إغلاق كل الإدارات العامة وشركات القطاع الخاص لمدة أسبوع ولن يُسمح إلا بالسفر الطبي. وأضاف البيان: «لا أحد يستطيع مغادرة منزله إلا في حالة الطوارئ».

وقال روبيد أمين، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه سيتم نشر الشرطة وحرس الحدود لفرض العزل ويمكن استدعاء الجيش عند الحاجة.

وصرح أمين أن «الوضع خطير ومثير للقلق، إذا لم ننجح في احتوائه الآن».

ارتفع عدد الإصابات بشكل حاد منذ منتصف مايو في بنجلادش التي يبلغ عدد سكانها حوالي 170 مليون نسمة.

وسجلت السلطات، أمس الجمعة، نحو ستة آلاف إصابة جديدة و108 وفيات في ثاني أكبر حصيلة تسجل في البلاد منذ بداية الوباء.

وتؤكد السلطات أن الوضع خطير في بعض المناطق.