بنجلادش تفرض عزلاً صارماً بسبب متحورة «دلتا»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات في بنجلادش أنها ستفرض إجراءات حجر صارمة جداً اعتبارا من الاثنين بعد زيادة "خطيرة ومقلقة" في عدد الإصابات بالمتحورة "دلتا" شديدة العدوى.

وقالت الحكومة، في بيان، إنه سيتم إغلاق كل الإدارات العامة وشركات القطاع الخاص لمدة أسبوع ولن يُسمح إلا بالسفر الطبي. وأضاف البيان "لا أحد يستطيع مغادرة منزله إلا في حالة الطوارئ".

وقال روبيد أمين، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه سيتم نشر الشرطة وحرس الحدود لفرض العزل ويمكن استدعاء الجيش عند الحاجة.

وصرح أمين أن "الوضع خطير ومثير للقلق، إذا لم ننجح في احتوائه الآن".

ارتفع عدد الإصابات بشكل حاد منذ منتصف مايو في بنجلادش التي يبلغ عدد سكانها حوالي 170 مليون نسمة.

وسجلت السلطات، أمس الجمعة، نحو ستة آلاف إصابة جديدة و108 وفيات في ثاني أكبر حصيلة تسجل في البلاد منذ بداية الوباء.

وتؤكد السلطات أن الوضع في بعض المناطق خطير في بعض المناطق.