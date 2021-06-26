تسجيل أعلى إصابات يومية بكورونا في هذه الدولة الآسيوية

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رغم تراجعها في الهند ونيبال اللتين شهدتا موجة تفش خلال أبريل ومايو الماضيين، سجلت الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفاعاً قياسياً في دولة آسيوية أخرى.

فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم السبت، أن البلاد سجلت 21095 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد في يوم واحد، مما يرفع الإجمالي إلى مليونين و93962 إصابة.

كما أظهرت البيانات وفاة 358 مصاباً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 56729.

ورصدت إندونيسيا، حتى الآن، أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه في جنوب شرق آسيا.