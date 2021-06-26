مدينة روسية تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة

ابوظبي - سيف اليزيد - سجّلت السبت مدينة سان بطرسبرغ الروسية التي تستضيف مباريات ضمن بطولة أمم أوروبا 2020 أعلى حصيلة وفيات جرّاء كوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وفق ما أظهرت بيانات.

وكشفت أرقام رسمية بأن المدينة، التي استضافت ست مباريات ضمن بطولة أمم أوروبا 2020 وتستعد لاستضافة مباراة في الدور ربع النهائي يوم الجمعة القادم، سجّلت 107 وفيات ناجمة عن الفيروس في الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت وكالات إعلام روسية أن الحصيلة هي الأعلى التي تسجّل في مدينة روسية منذ ظهور الوباء.

في سان بطرسبرغ أصيب العشرات من مشجعي كرة القدم الفنلنديين بفيروس كورونا بعدما سافروا إليها لحضور المباراة التي فاز بها فريقهم أمام بلجيكا.

وسجلت روسيا ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف يونيو في أعقاب تفشي المتحورة دلتا الشديدة العدوى والتي رصدت أولا في الهند.

وأعلنت السلطات عن 21,665 إصابة جديدة بالفيروس على مستوى البلاد السبت، في أكبر حصيلة يومية منذ كانون الثاني يناير.