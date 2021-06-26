مصر تكشف عن بناء سد ضخم في جنوب السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت مصر تفاصيل بناء سد متعدد الأغراض في دولة جنوب السودان، بعد الجدل الذي تسبب في تصريحات مسؤول جنوبي ببناء سد كبير على النيل الأبيض.



وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية إنه تم توقيع تعاون فني بين القاهرة وجوبا تضمن مشروع إعداد دراسات جدوى إنشاء سد واو المتعدد الأغراض، موضحا أن المشروع يقع على نهر سيوي أحد فروع نهر الجور الرئيسي بحوض بحر الغزال، وعلى مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة واو بجنوب السودان.



وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن المشروع يهدف لتوليد 10.40 ميجاوات من الكهرباء، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب لحوالي 500 ألف نسمة والاستفادة من المياه في الري التكميلي لحوالي 30 إلى 40 ألف فدان.



وأوضحت الوزارة المصرية إلى أنها أعدت الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة للمشروع بالاستعانة بخبراء المركز القومي لبحوث المياه في مصر لإعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين، وكذلك الدراسات الجيولوجية و الجيوتكنيكية والإنشائية والبيئية وأعمال التصميمات المبدئية للسد والمنشآت التابعة له.



ولفت إلى التعاقد مع وزارة الكهرباء والطاقة لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها ودراسة الجدوى الاقتصادية لها من خلال إحدى الشركات المتخصصة التابعة لها، والتي تعاونت مع أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد الدراسات المطلوبة.



وانتهت مصر من جميع الدراسات الفنية والاقتصادية وتسليمها الى الجانب الجنوب سوداني في ورشة عمل ضخمة عقدت بمدينة واو بحضور المسؤولين الحكوميين والفنيين وممثلي المجتمعات المدنية بالولاية وبعض الشركات الاستثمارية في شهر فبراير 2015.



وكان نائب وزير خارجية دولة جنوب السودان دينق داو دينق قد أكد أن بلاده تُخطط لبناء سد كبير على النيل الأبيض لتوليد الكهرباء، وهو ما أثار جدلا كبيرا في مصر.









