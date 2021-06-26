انفجار سيارة مفخخة في عفرين السورية

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 04:11 مساءً - منذ 23 دقيقة

أدى انفجار سيارة على طريق إعزاز قرب دوار كاوا الحداد، إلى مقتل 3 أشخاص بينهم طفلة، وجُرح آخرون.

وتخضع مدينة عفرين لسيطرة القوات التركية، والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي الغربي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن انفجار السيارة نتج عن عبوة ناسفة، مبينًا أن هوية الشخص المستهدف لم تُعرف إذا ما كان مدنيًا أم عسكريًا.

يذكر أن مدينة الراعي الخاضعة لسيطرة موالين لتركيا، شمال شرق حلب، شهدت، في السابع من الشهر الجاري، انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 9 آخرين بينهم طفل.