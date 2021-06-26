اتفاقية بين مصر وجنوب السودان لإنشاء سد “واو”

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

بهدف حل مشاكل مياه الشرب والحماية من أخطار الفيضانات بالمنطقة، أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، توقيع بروتوكولات تعاون مشترك بين بعض دول حوض النيل وأفريقيا، وعلى رأسها جنوب السودان وتنزانيا؛ لبناء بعض السدود.

وقالت الحكومة في بيان رسمي، إن مصر تواصل دعمها لأشقائها من الدول الأفريقية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على الأرض؛ بهدف خدمة المواطنين، وتحقيق الاستقرار للأهالي، مثل التعاون بين مصر وتنزانيا لإنشاء سد روفينجي.

وأضافت الحكومة المصرية، أنه تم توقيع بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية بين وزارة الموارد المائية والري بمصر ونظيرتها بجنوب السودان، والمتضمن مشروع إعداد دراسات جدوى إنشاء سد ”واو“ المتعدد الأغراض بجنوب السودان.

وأوضحت الحكومة في بيانها، أن السد يقع على نهر سيوي أحد فروع نهر الجور الرئيسي بحوض بحر الغزال، وعلى مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة ”واو“ بجنوب السودان، ويهدف لتوليد 10.40 ميجاوات من الكهرباء، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب لحوالي 500 ألف نسمة، والاستفادة من المياه في الري التكميلي لحوالي 30 إلى 40 ألف فدان.

وقالت الحكومة، إن وزارة الموارد المائية انتهت من جميع الدراسات الفنية والاقتصادية، وتم تسليمها إلى جنوب السودان، في ورشة عمل ضخمة عقدت بمدينة ”واو“، بحضور المسؤولين الحكوميين والفنيين.