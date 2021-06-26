البدء بتشييد “قناة اسطنبول”.. تصل بحر مرمرة بالبحر الأسود

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 26 - يونيو - 2021 2:37 مساءً

“مشروع العصر”، هكذا وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشروع “قناة إسطنبول” الذي تستعد تركيا اليوم السبت لوضع حجر الأساس.

وستصل القناة بين بحر مرمرة والبحر الأسود بالشطر الأوروبي من إسطنبول، ويبلغ طولها 45 كلم، وعمقها 20.75 مترا، وعرض قاعدتها 275 مترا على الأقل.

ويهدف مشروع “قناة إسطنبول” إلى حماية النسيج التاريخي والثقافي لمضيق البوسفور وزيادة أمن الملاحة وحركة السفن فيه، وتقليل الضغط عليه، وتشكيل ممر مائي دولي جديد.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة مشروع “قناة إسطنيول” إلى نحو 8.5 مليار دولار، وسيجري تشييده بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.