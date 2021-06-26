دولة الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات البرلمان العربي

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

اختتم وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعاته في القاهرة، بالمشاركة في الجلسة السادسة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، التي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي. وضم الوفد، أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي كل من: محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، نائب رئيس البرلمان العربي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.



وتم خلال الجلسة منح د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية وسام التميز العربي. وقال محمد أحمد اليماحي، إن الجلسة السادسة ناقشت تقارير اللجان الأربع الدائمة في البرلمان العربي، والتطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وآخر المستجدات المتعلقة بقضايا العمل العربي المشترك، كما تم اعتماد تقرير أعمال وإنجازات لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي خلال دور الانعقاد الأول، كما تم اعتماد تقرير الحالة السياسية والأمنية في العالم العربي لعام 2020.

بدورها، أوضحت ناعمة عبدالله الشرهان، أن الجلسة العامة للبرلمان العربي اعتمدت التقارير المرفوعة من لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومنها تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020، والتقرير الخاص بجهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها فيما يتعلق باختصاصات اللجنة، وتقرير نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الأول الحالي.

من جهته، قال أحمد بوشهاب السويدي، إنّ الجلسة اعتمدت تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي عن العام 2020، الذي تضمن التحديات الراهنة للاقتصادات العربية في ظل جائحة كورونا، وأثر الجائحة على القطاعات الاقتصادية ومعدلات النمو في العالم العربي فيما يتعلق بالسياحة والطاقة والنقل والزراعة والاستثمار والتجارة والقطاع المالي وسوق العمل والخدمات، فضلاً على استعراض الجهود العربية لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة وحزم التعافي منها، والتجارب الناجحة، ودور مؤسسات التمويل العربية والمنظمات الإقليمية والتعاون الدولي ودور البرلمان العربي، فضلاً عن أهم المستجدات والتطورات على مستوى التكامل الاقتصادي العربي، ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي، وتطورات التجارة البينية، والمعوقات التي تواجه الاتفاقيات الاقتصادية العربية من ناحية التصديق عليها والعمل بها، وكيفية النهوض بالاقتصادات العربية لتخطي هذه الأزمة وحتى تكون قادرة على تحقيق الازدهار والتقدم ومواجهة الأزمات، مع التأكيد على أهمية التنويع الاقتصادي، والاقتصاد الرقمي، والأمن الغذائي، والاستثمار الأخضر.

إلى ذلك، أشارت شذى سعيد النقبي، إلى أن الجلسة اعتمدت تقرير نشاط لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الحالي، وتقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2020 الذي يتضمن تطورات ومستجدات تحديات حقوق الإنسان في العالم العربي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتدخلات الخارجية وتأثيرها على أوضاع حقوق الإنسان، والنزوح والهجرة واللجوء، والتحديات المستجدة بسبب جائحة كورونا، ونجاح جهود رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والاتفاقيات العربية والدولية لحقوق الإنسان، واعتماد العقد العربي لحقوق الإنسان 2020-2030، واعتماد دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان، وإقرار البرلمان العربي القانون العربي الموحد لعقوبة الإعدام، والتوصيات والمقترحات المستقبلية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية.