في ذي قار.. الأمن يحرر مختطفة ويطيح بالخاطفين

وقال مصدر أمني، في حديث لـ الخليج 365، إن "مفارز الامن الوطني، تمكنت وعبر عملية نوعية من تحرير فتاة من اهالي ذي قار كانت مختطفة في بغداد والقاء القبض على خاطفيها".

واوضح المصدر، أن "العملية النوعية اسفرت عن القاء القبض على الخاطفين، وبعد اجراء التحقيق تبين ان المتهم بخطفها من محافظه الانبار"، مؤكدا احالة المتهمين للجهات التحقيقية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

