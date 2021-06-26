انت الان تتابع خبر في ذي قار.. الأمن يحرر مختطفة ويطيح بالخاطفين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تمكنت القوات الأمنية، اليوم السبت، من تحرير مختطفة وإلقاء القبض على الخاطفين في محافظة ذي قار.
وقال مصدر أمني، في حديث لـ الخليج 365، إن "مفارز الامن الوطني، تمكنت وعبر عملية نوعية من تحرير فتاة من اهالي ذي قار كانت مختطفة في بغداد والقاء القبض على خاطفيها".
واوضح المصدر، أن "العملية النوعية اسفرت عن القاء القبض على الخاطفين، وبعد اجراء التحقيق تبين ان المتهم بخطفها من محافظه الانبار"، مؤكدا احالة المتهمين للجهات التحقيقية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
واوضح المصدر، أن "العملية النوعية اسفرت عن القاء القبض على الخاطفين، وبعد اجراء التحقيق تبين ان المتهم بخطفها من محافظه الانبار"، مؤكدا احالة المتهمين للجهات التحقيقية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.