النفط تصدر بياناً جديداً حول البنزين 'المحسن'

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة النفط، اليوم السبت، توفر البنزين عال الاوكتان في محطات الوقود وبسعر ٦٥٠ دينار للتر الواحد.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات شهدت انسيابية عالية بتجهيز وقود البنزين بنوعيه عال الاوكتان والمحسن، لاصحاب المركبات من المنافذ التوزيعية". ونقل البيان عن وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس اثناء جولة ميدانية زار خلالها عدد من محطات تعبئة الوقود في جانبي الكرخ والرصافة، قوله ان "محطات تعبئة الوقود تقوم بتجهيز اصحاب المركبات بوقود البنزين عال الاوكتان والمحسن على مدار اليوم"، مبيناً أن "شركة توزيع المنتجات النفطية مستمرة بتوفير وضخ وقود البنزين عال الاوكتان المستورد الى جميع المنافذ التوزيعية، بسعر ٦٥٠ دينار للتر الواحد والبنزين المنتج في المصافي العراقية بسعر ٤٥٠ دينار للتر".