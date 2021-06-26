الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن 'معلومات مظللة' عن استعراضه

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "بعض وسائل الإعلام تداولت صوراً لأسلحة ومعدات بينها طائرات مسيرة بالادعاء بانها شاركت في الاستعراض الذي اقامه الحشد الشعبي اليوم".

وفي الوقت الذي نفت الهيئة تلك الصور، أكدت ان "زج مثل هذه المعلومات المضللة في الاستعراض الناجح الذي حضره القائد العام للقوات المسلحة وعدد كبير من القيادات الأمنية في البلد هدفه خلط الأوراق وضرب وحدة صف القوات المسلحة".