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انت الان تتابع خبر كردستان تحقق في استهداف أربع طائرات مسيرة لاربيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، عن سقوط ثلاث طائرات مسيرة على منزل، فيما سقطت الرابعة على جبل، بمحافظة اربيل.
وقال الجهاز في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "ثلاث طائرات مسيرة سقطت في منزل احد المواطنين بحديقة التفاح قرب الملا عمر في محافظة اربيل، فيما سقطت الطائرة الرابعة في جبل تارين".
وأضاف، أن "التحقيقات لا زالت مستمرة، وستكشف النتائج للجميع".