كردستان تحقق في استهداف أربع طائرات مسيرة لاربيل

وقال الجهاز في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "ثلاث طائرات مسيرة سقطت في منزل احد المواطنين بحديقة التفاح قرب الملا عمر في محافظة اربيل، فيما سقطت الطائرة الرابعة في جبل تارين".

وأضاف، أن "التحقيقات لا زالت مستمرة، وستكشف النتائج للجميع".