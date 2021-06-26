شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين.. وفاتان و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة، و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و188 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.1%، ونسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 7 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي.