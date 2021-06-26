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فلسطين.. وفاتان و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة، و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و188 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت  98.1%، ونسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

ولفتت إلى وجود 7 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم  مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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