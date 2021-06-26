شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الجديد للجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من تشكيلها الجديد وتقسيم المهام الداخلية على أعضاء اللجنة، حيث عقدت اجتماعها الأول لشهر يونيو بتشكليها الجديد، وفى البداية رحبت أمين سر اللجنة دكتورة حنان وجدى بالأعضاء الجدد، ثم عرضت خطة اللجنة، وأهدافها المستقبلية، وماتم الانتهاء منه.

شارك فى الاجتماع كلا من أسامة الرفاعى، أمين لجنة الصناعة، ومؤمن سليم، أمين سر مساعد لجنة الصناعة، لمناقشة الملفات المشتركة بين اللجنتين، كما حضر الاجتماع مدحت علم الدين، أمين سر مساعد اللجنة الاقتصادية، وكلا من النائب أكمل نجاتى، والنائب محمد السباعى، أعضاء مجلس الشيوخ، ومحمد سالم، ومحمد التهامى، وأحمد القصير، وعمر يحيى، أعضاء اللجنة الاقتصادية.

واتفق الحضور على ترجمة جميع الرؤى والأفكار المطروحة إلى خطط مستقبلية وإعداد أوراق السياسات المطلوبة لدعم الدولة اقتصاديا.

وفى نهاية الاجتماع احتفل الأعضاء بمرور ثلاثة سنوات على ميلاد كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معربين جميعا عن سعادتهم بانتمائهم لها، كما وعدوا ببذل أقصى الجهود فى سبيل استمرار نجاح هذا الكيان العظيم.