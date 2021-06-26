شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يشارك فى فعالية "طفلك أمل ومستقبل وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الفعالية التى أقيمت فى المركز القومى للسينما بجامعه دمنهور بعنوان "طفلك أمل ومستقبل الوطن"، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث تم الترحيب بالضيوف وتلاوة القرآن الكريم والشعر ثم بدأ العرض الاول لفيلم الكرتون sky dragon بدار القوات الجوية، كما تم إلقاء كلمة من المساهمين فى إخراج هذا العمل.

وألقى النائب محمود بدر ممثل عن التنسيقية كلمة تقدم فيها بالشكر على الدعوة لحضور هذا الفعالية، مشيرا إلى أن شهر يونيو يحمل دائمًا أخبارا سعيدة بداية من ثوره 30 يونيو التى توجت بتولى الرئيس السيسى وهو أيضًا بداية انطلاق الجمهورية الجديدة.

وأشاد محمود بدر بفكرة طرح الفيلم الكرتون باللهجة المصرية للحفاظ على الهوية الخاصة بأطفالنا والحفاظ على لغتنا، مؤكدا أنه لا يليق بنا أن يتحدث أطفالنا لغة غير لغتنا وأنه يتوجب أن نصدر لغتنا العامية وأن تكون هذه الخطوة بداية لطرح العديد من هذه الأفلام.

كما ألقى حفيد الكابتن طيار التى دارت أحداث الفيلم عن جده كلمة عبر فيها عن مدى سعادته لمثل هذا التوثيق وخاصة أنه موجه للأطفال، ثم قام وزير الشباب والرياضة بتكريم رئيس جامعة دمنهور وتسليمه درع تذكارى، وتكريم المركز القومى للسينما وتسليمه الدرع أيضًا.

كما قام وزير الشباب بتسليم الدرع للدكتورة شيماء عبد اللاه ممثلًا عن التنسيقية بعد انتهاء عرض الفيلم وضم وفد التنسيقية كلآ من النائب محمود بدر، والنائبة أميرة صابر أعضاء مجلس النواب، والنائبة سها سعيد، والنائب محمود القط، والنائب محمد عمارة أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتورة شيماء عبد اللاه المتحدث الرسمى باسم التنسيقية، وكلا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الأستاذ نور الشيخ، والأستاذة عبير العريان، والدكتور رامى عبد الباقى.