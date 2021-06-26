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الخطوط الجوية اليمنية تعلن رسميا إستئناف رحلاتها إلى الهند

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

اعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار مومباي بالهند بعد الجهود المبذولة من قبل  الجهات الرسمية لتسهيل نقل الطلاب المتخلفين عن دراستهم بالهند.

 

و قال مصدر :أن الاستئناف سيكون ابتداءً من السبت القادم من مطار عدن الدولي.

 

وأوضح المصدر:  انه سيتم نقل العالقين الذي تقطعت بهم السبل من مرضى وطلاب انتهت دراستهم في الهند وتنظيم رحلات العودة إلى اليمن.

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