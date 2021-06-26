الخطوط الجوية اليمنية تعلن رسميا إستئناف رحلاتها إلى الهند

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

اعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار مومباي بالهند بعد الجهود المبذولة من قبل الجهات الرسمية لتسهيل نقل الطلاب المتخلفين عن دراستهم بالهند.



و قال مصدر :أن الاستئناف سيكون ابتداءً من السبت القادم من مطار عدن الدولي.

وأوضح المصدر: انه سيتم نقل العالقين الذي تقطعت بهم السبل من مرضى وطلاب انتهت دراستهم في الهند وتنظيم رحلات العودة إلى اليمن.